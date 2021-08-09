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Лукашенко заявил, что готов признать Крым российским

Автор: Мария Кучерявец

Александр Лукашенко заявил, что готов признать Крым территорией РФ. По его словам, это произойдет когда "последний российский олигарх" начнет поставлять туда продукцию.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на его слова во время прямой линии.

"Когда Лукашенко Крым признает? Я отвечаю публично: когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию, за мной дело не заржавеет", - сказал Лукашенко.

По его словам, чтобы принять такое решение он готов "переступить Будапештскую декларацию".

"Моя подпись там стоит, но я и через это переступлю. Украина, видите, что творит? У меня руки развязаны - и Крым, и все остальное. Они заявили: Лукашенко полетит в Крым через Россию! Так вы закрыли пространство, я через Украину не могу улететь. Безумцы! Еще в чем - то меня упрекают, когда я больше болел за Украину, чем за Беларусь, еще совсем недавно", - добавил Лукашенко.

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Александр ЛукашенкоКрым