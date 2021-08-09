Лукашенко заявив, що готовий визнати Крим російським

Олександр Лукашенко заявив, що готовий визнати Крим територією РФ. За його словами, це відбудеться коли "останній російський олігарх" почне поставляти туди продукцію.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на його слова під час прямої лінії .

"Коли Лукашенко Крим визнає? Я відповідаю публічно: коли останній олігарх в Росії визнає Крим і почне поставляти туди продукцію, за мною справа не заіржавіє", - сказав Лукашенко.

За його словами, аби прийняти таке рішення він готовий "переступити Будапештську декларацію".

"Мій підпис там стоїть, але я й через це переступлю. Україна, бачите, що творить? У мене руки розв'язані - і Крим, і все інше. Вони заявили: Лукашенко полетить в Крим через Росію! Так ви закрили простір, я через Україну не можу полетіти. Безумці! Ще в чомусь мене дорікають, коли я більше вболівав за Україну, ніж за Білорусь, ще зовсім недавно", - додав Лукашенко.