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Лукашенко заявил, что за час разработал с Путиным операцию ОДКБ в Казахстане

Автор: Сергей Новиков

Военную операцию стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане в течение часа разработали президент России Владимир Путин и лидер правящего режима в Беларуси Александр Лукашенко. Это позволило оперативно ввести войска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на БЕЛТА.

"Я скажу больше, без хвастовства. Вся эта операция, вплоть до деталей, была разработана двумя президентами - России и Беларуси - в течение одного часа", - отметил Лукашенко на встрече с белорусскими военными, которые принимали участие в операции.

По его словам, министерства обороны Росси и Беларуси в дальнейшем детализировали замысел двух президентов, и уже через несколько часов вылетели первые самолеты в Казахстан.

"Все было сделано быстро и решительно, без колебаний", - добавил Лукашенко.

Напомним, ранее Лукашенко назвал операцию ОДКБ в Казахстане сигналом для всех, кто якобы готовит агрессию против России и Беларуси.

В так называемой "миротворческой" миссии приняли участие военные РФ, Беларуси, Армении, Киргизии и Таджикистана. На этой неделе начался вывод международных войск из Казахстана.

Президент Касым-Жомарт Токаев обращался за военной помощью из-за массовых протестов и беспорядков, которые охватили страну в начале года.

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Александр ЛукашенкоВладимир ПутинКазахстан