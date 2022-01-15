Лукашенко заявил, что за час разработал с Путиным операцию ОДКБ в Казахстане
Военную операцию стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане в течение часа разработали президент России Владимир Путин и лидер правящего режима в Беларуси Александр Лукашенко. Это позволило оперативно ввести войска.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на БЕЛТА.
"Я скажу больше, без хвастовства. Вся эта операция, вплоть до деталей, была разработана двумя президентами - России и Беларуси - в течение одного часа", - отметил Лукашенко на встрече с белорусскими военными, которые принимали участие в операции.
По его словам, министерства обороны Росси и Беларуси в дальнейшем детализировали замысел двух президентов, и уже через несколько часов вылетели первые самолеты в Казахстан.
"Все было сделано быстро и решительно, без колебаний", - добавил Лукашенко.
Напомним, ранее Лукашенко назвал операцию ОДКБ в Казахстане сигналом для всех, кто якобы готовит агрессию против России и Беларуси.
В так называемой "миротворческой" миссии приняли участие военные РФ, Беларуси, Армении, Киргизии и Таджикистана. На этой неделе начался вывод международных войск из Казахстана.
Президент Касым-Жомарт Токаев обращался за военной помощью из-за массовых протестов и беспорядков, которые охватили страну в начале года.