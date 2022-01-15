Лукашенко заявив, що за годину розробив з Путіним операцію ОДКБ в Казахстані
Військову операцію країн-учасниць Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) в Казахстані протягом години розробили президент Росії Володимир Путін і лідер правлячого режиму в Білорусі Олександр Лукашенко. Це дозволило оперативно ввести війська.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на БЕЛТА.
"Я скажу більше, без хвастощів. Вся ця операція, аж до деталей, була розроблена двома президентами - Росії і Білорусі - протягом однієї години", - зазначив Лукашенко на зустрічі з білоруськими військовими, які брали участь в операції.
За його словами, міністерства оборони Россі та Білорусі надалі деталізували задум двох президентів, і вже через кілька годин вилетіли перші літаки до Казахстану.
"Все було зроблено швидко і рішуче, без коливань", - додав Лукашенко.
Нагадаємо, раніше Лукашенко назвав операцію ОДКБ в Казахстані сигналом для всіх, хто нібито готує агресію проти Росії та Білорусі.
У так званій "миротворчій" місії взяли участь військові РФ, Білорусі, Вірменії, Киргизії та Таджикистану. На цьому тижні почався виведення міжнародних військ з Казахстану.
Президент Касим-Жомарт Токаєв звертався за військовою допомогою через масові протести і заворушення, які охопили країну на початку року.