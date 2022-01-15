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Лукашенко заявив, що за годину розробив з Путіним операцію ОДКБ в Казахстані

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Мінськ, Субота 15 січня 2022 11:32
Лукашенко заявив, що за годину розробив з Путіним операцію ОДКБ в Казахстані Фото: Олександр Лукашенко і Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Сергей Новиков

Військову операцію країн-учасниць Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) в Казахстані протягом години розробили президент Росії Володимир Путін і лідер правлячого режиму в Білорусі Олександр Лукашенко. Це дозволило оперативно ввести війська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на БЕЛТА.

"Я скажу більше, без хвастощів. Вся ця операція, аж до деталей, була розроблена двома президентами - Росії і Білорусі - протягом однієї години", - зазначив Лукашенко на зустрічі з білоруськими військовими, які брали участь в операції.

За його словами, міністерства оборони Россі та Білорусі надалі деталізували задум двох президентів, і вже через кілька годин вилетіли перші літаки до Казахстану.

"Все було зроблено швидко і рішуче, без коливань", - додав Лукашенко.

Нагадаємо, раніше Лукашенко назвав операцію ОДКБ в Казахстані сигналом для всіх, хто нібито готує агресію проти Росії та Білорусі.

У так званій "миротворчій" місії взяли участь військові РФ, Білорусі, Вірменії, Киргизії та Таджикистану. На цьому тижні почався виведення міжнародних військ з Казахстану.

Президент Касим-Жомарт Токаєв звертався за військовою допомогою через масові протести і заворушення, які охопили країну на початку року.

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Олександр Лукашенко Володимир Путін Казахстан
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