Александр Лукашенко заявил, что Беларусь не будет принимать самолеты из Украины. Это решение связано с запретом пролета беларусских самолетов в небе над Украиной.

"Раз Украина закрыла нам пролёт, то мы из Украины не будем просто принимать самолеты", - сказал он.

Непризнанный президент Беларуси озвучил такое решение в субботу, 19 июня.

Напомним, Украина закрыла небо для белорусских самолетов. Запрет вступил в силу с 00:00 29 мая.

Беларусские самолеты не только не смогут садиться в украинских аэропортах, но и пролетать над территорией Украины транзитом.

Как известно, с 26 мая Украина закрыла авиасообщение с Беларусью. Ограничения на полеты в белорусском воздушном пространстве также ввели в Евросоюзе после задержания в аэропорту Минска оппозиционного активиста Романа Протасевича 23 мая.