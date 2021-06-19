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Лукашенко заявил, что Беларусь не будет принимать самолеты из Украины

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Суббота 19 июня 2021 12:38
Лукашенко заявил, что Беларусь не будет принимать самолеты из Украины Фото: президент Беларуси Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

Александр Лукашенко заявил, что Беларусь не будет принимать самолеты из Украины. Это решение связано с запретом пролета беларусских самолетов в небе над Украиной.

Заявление Лукашенко цитирует издание "Белта".

Непризнанный президент Беларуси озвучил такое решение в субботу, 19 июня.

"Раз Украина закрыла нам пролёт, то мы из Украины не будем просто принимать самолеты", - сказал он.

Напомним, Украина закрыла небо для белорусских самолетов. Запрет вступил в силу с 00:00 29 мая.

Беларусские самолеты не только не смогут садиться в украинских аэропортах, но и пролетать над территорией Украины транзитом.

Как известно, с 26 мая Украина закрыла авиасообщение с Беларусью. Ограничения на полеты в белорусском воздушном пространстве также ввели в Евросоюзе после задержания в аэропорту Минска оппозиционного активиста Романа Протасевича 23 мая.

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