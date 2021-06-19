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Лукашенко заявив, що Білорусь не прийматиме літаки з України

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Субота 19 червня 2021 12:38
Лукашенко заявив, що Білорусь не прийматиме літаки з України Фото: президент Білорусі Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь не прийматиме літаки з України. Це рішення пов'язане із забороною прольоту білоруських літаків у небі над Україною.

Заява Лукашенка цитує видання "Белта".

Невизнаний президент Білорусі озвучив таке рішення в суботу, 19 червня.

"Раз Україна закрила нам проліт, то ми з України не будемо просто приймати літаки", - сказав він.

Нагадаємо, Україна закрила небо для білоруських літаків. Заборона набула чинності з 00: 00 29 травня.

Білоруські літаки не тільки не зможуть сідати в українських аеропортах, а й пролітати над територією України транзитом.

Як відомо, з 26 травня Україна закрила авіасполучення з Білоруссю. Обмеження на польоти в білоруському повітряному просторі також ввели в Євросоюзі після затримання в аеропорту Мінська опозиційного активіста Романа Протасевича 23 травня.

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