Лукашенко вывел "Белоруснефть" из состава "Белнефтехима", против которого США ввели санкции

Документ вносит изменения в ранее принятый указ "О создании государственного производственного объединения "Белоруснефть",

Из документа исключается подпункт 2.5 пункта 2, который определяет, что производственное объединение находится в подчинении у Белорусского государственного концерна по нефти и химии ("Белнефтехим"). Также исключен подпункт, по которому генеральный директор "Белоруснефти" назначается и освобождается от должности главой "Белнефтехима" по согласованию с президентом.

США ранее ввели санкции против девяти государственных предприятий нефтехимической отрасли Белоруссии. Среди них - "Белнефтехим". Компании и граждане США прекратили сотрудничать с беларусскими компаниями.