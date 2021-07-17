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Лукашенко вивів "Белоруснефть" зі складу "Белнафтохіму", проти якого США ввели санкції

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Субота 17 липня 2021 12:10
Лукашенко вивів "Белоруснефть" зі складу "Белнафтохіму", проти якого США ввели санкції Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

Олександр Лукашенко вивів виробниче об'єднання "Белоруснефть" з підпорядкування концерну "Белнафтохіму". Останній потрапив до санкційного списку США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ Лукашенка на національному правовому порталі Білорусі.

Документ вносить зміни в раніше прийнятий указ "про створення Державного виробничого об'єднання "Белоруснефть",

З документа виключається підпункт 2.5 пункту 2, який визначає, що виробниче об'єднання знаходиться в підпорядкуванні у Білоруського державного концерну з нафти і хімії ("Белнефтехим"). Також виключений підпункт, за яким генеральний директор "Белоруснефти" призначається і звільняється з посади головою" Белнефтехима " за погодженням з президентом.

США раніше ввели санкції проти дев'яти державних підприємств нафтохімічної галузі Білорусії. Серед них - "Белнефтехим". Компанії та громадяни США припинили співпрацювати з білоруськими компаніями.

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