Лукашенко включає "гуманіста": помилував Тихановського на прохання Трампа

Що передувало

Нагадаємо, вчора спецпредставник Трампа Кіт Келлог прибув до Мінська і провів зустріч з Олександром Лукашенком.

Сьогодні стало відомо, що самопроголошений президент Білорусі помилував 14 людей. Зокрема, серед них, найвідоміший опозиціонер Сергій Тихановський, який 2020 року хотів висунути свою кандидатуру на посаду кандидата в президенти, але його заарештували.

У підсумку замість нього на вибори пішла його дружина - Світлана Тихановська. Незабаром у країні були масові протести через фальсифікації та «перемогу» Лукашенка, але згодом їх придушили, а Тихановська була змушена покинути Білорусь.

Детальніше про те, хто такий Сергій Тихановський і чим він відомий - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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