Лукашенко відзначився черговою цинічною заявою щодо України

На думку Лукашенка, Штати будуть зайняті внутрішніми проблемами, а Україну відновлювати буде нікому. Саме тому цю роль на себе згодна взяти Білорусь.

"Тому керівництву України треба взяти голову в руки і зрозуміти, що їм насамперед треба буде відновлювати країну. За допомогою близьких їм людей, насамперед білорусів", - підкреслив Лукашенко.

Також Лукашенко дорікнув президенту України Володимиру Зеленському у тому, що він не їде до Мінська чи Москви, щоб "врешті-решт закінчити цю війну".

Як відреагували в Україні

Керівник Центру протидій дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко у своєму Telegram вже прокоментував заяву Лукашенка.

На його думку, подібні висловлювання свідчать про те, що Лукашенко вірить у "дружбу" України та Білорусі після війни.

"Нічого дивного. росіяни, ну і Лукашенко, мають приклад грузинської моделі в яку свято вірять. Це коли після війни - дружба, жвачка. Інакше вони не мислять. Але дурень думкою багатіє", - написав він.

Відбудова України

Потреби на відбудову України вже сягнули майже 486 млрд доларів, із яких 15 млрд необхідно на термінове відновлення.

Прем'єр Денис Шмигаль зазначив, що ці потреби продовжують зростати, особливо в житловому секторі, де через війну пошкоджено 10% фонду житла. Україна сподівається на конфіскацію заморожених російських активів і залучає міжнародних партнерів та приватні інвестиції для відбудови.