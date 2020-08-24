У Лукашенко заявили, что протестующие пытались штурмовать его дворец

Митингующие пошли на "своеобразный штурм" президентского дворца в Минске, но "испугались и передумали". В те минуты президент Беларуси Александр Лукашенко находился во Дворце независимости.

Об этом заявила пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт, сообщает TUT.by.

Также сообщается, что вертолет Лукашенко вылетел с территории Дворца независимости в Минске около 21:00.

Перед этим он вышел за оцепление Дворца независимости и стал благодарить силовиков. Все это время Лукашенко был в бронежилете и с автоматом.

Отметим, 23 августа белорусские силовики полностью перекрыли улицу возле Дворца независимости, где начали собираться участники массовой акции протеста.

Напомним, Лукашенко в воскресенье вечером на фоне массовых протестов в столице Беларуси прилетел в своей резиденции в Минске - Дворца независимости - с автоматом и в бронежилете.

Вместе с ним был в военном снаряжении и с оружием его сын Николай.

Отметим, сегодня в Беларуси возобновились массовые акции протеста против действующего президента Александра Лукашенко. В Минске сотни тысяч протестующих сначала собрались на площади Независимости, а затем колонной отправились к администрации Лукашенко. Силовики перекрыли дорогу, ведущую ко Дворцу Независимости.