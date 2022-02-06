Лукашенко угрожает Украине "военным ответом" в случае наступления на Донбассе

"Опасность одна - что они (Украина, - ред.) предпримут очень серьезные акции в направлении Донецка и Луганска, Донбасса", - цитирует агентство его заявление в интервью для YouTube-канала "Соловьев Live".

По его словам, в таком случае Беларусь будет дейстовать как Россия.

"Точно так, как российская", - ответил он на вопрос о том, как себя поведет белорусская армия в случае наступления на Донбассе.

Лукашенко уточнил, что это будет совместный ответ с российской армией.

"Естественно. Слушайте, что мы тут шутки шутим на южной границе сегодня? Но не мне ж вам объяснять", - добавил он.