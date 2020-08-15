Лукашенко связался с Путиным, чтобы обсудить ситуацию в Беларуси

В субботу, 15 августа, президент Беларуси Александр Лукашенко провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Ранее белорусский лидер заявлял о такой необходимости.

Об этом сообщает агентство "Белта".

Как отмечается, президенты обсудили ситуацию, которая складывается внутри и вокруг Беларуси.

Напомним, ранее Лукашенко заявлял, что ему необходимо связаться с российским президентом.

"Мы видим, что происходит. Нас убаюкивать не надо мирными акциями и демонстрациями. Мы видим, что в глубине происходит. Мы очень хорошо это видим... То есть то, что я говорил, - фактически по сценарию разворачивается агрессия против Беларуси. Надо связаться с Путиным, президентом России, чтобы я мог с ним переговорить сейчас", - сообщил белорусский лидер.

Также РБК-Украина писало, что белорусский президент накануне выборов главы государства заявил, что против его страны идет гибридная война: при этом власть не знает, кто конкретно заинтересован в ней.