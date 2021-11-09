Лукашенко о ситуации на границе: если Беларусь допустит ошибку, это сразу вовлечет Россию

По его словам, в современном мире браться за оружие - это смерти подобно, это самоубийство.

"Бороться сегодня против мигрантов "Леопардами" (танками)? Вы меня извините. Мы с вами, люди военные, понимаем, что такое сегодня вести войну с этими несчастными людьми на границе Польши, допустим, с Беларусью и выдвигать колонны танков. Ясно, что это какая-то тренировка или шантаж", - сказал Александр Лукашенко.

По его словам, Беларусь этому спокойно противостоит.

"Мы не задираемся, как некоторые в России пописывают и наши беглые там с ними. Потому что мы знаем, что если, не дай бог, мы допустим какую-то ошибку, если мы оступимся, то это сразу же вовлечет в этот водоворот Россию. А это крупнейшая ядерная держава. Я не безумец", - сказал он.