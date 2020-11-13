Лукашенко про ситуацію в Білорусі: спроба неконституційного перевороту

Фото: Олександр Лукашенко (president.gov.by)

Президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав події останніх місяців в країні спробою неконституційного перевороту. Він вважає, що в Білорусі немає революції.

Про це повідомляє "Інтерфакс-захід".

"Ми однозначно оцінюємо події, які відбуваються після виборів в країні, як спробу неконституційного перевороту за лекалами, як кажуть, "кольорових революцій", - сказав Лукашенко.

Він також вважає, що в Білорусі немає революції та революціонерів.

"Ніякої революцією тут не пахне, тому що просто немає революціонерів", - додав Лукашенко.

Нагадаємо, у Білорусі з 9 серпня тривають масові акції протесту незгодних з підсумками виборів президента, на яких переможцем був оголошений чинний глава держави Олександр Лукашенко. Він займає цю посаду з 1994 року.

Також РБК-Україна писало, що в неділю 8 листопада в Білорусі затримали більше тисячі протестувальників.

Крім того, в Мінську помер Роман Бондаренко, якого напередодні невідомі особи в масках викрали з так званої "Площі Змін", а через кілька годин 31-річний чоловік з важкими травмами був доставлений до лікарні.