UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Лукашенко считает, что в основе политики руководства Украины лежит конфронтация

Автор: РБК-Украина

Александр Лукашенко заявил, что в основе политики руководства Украины якобы лежит конфронтация. Он считает, что это несет дополнительную угрозу для Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Лукашенко в ходе совещания с руководством силовых структур Беларуси.

Он решил обсудить, в частности, политику блока НАТО.

"Руководство Украины, проводя антинародный курс там (в Украине, - ред.), взяло ориентацию конфронтации. Мы не говорим, куда они там - на Запад, на Восток идут, на Юг - неважно. Это их дело определяться. Но в основе их политики лежит конфронтация. И для нас это дополнительная угроза, которых мы не имели ранее", - сказал Лукашенко.

Напомним, сегодня Лукашенко поручил силовикам закрыть каждый метр границы Беларуси.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр ЛукашенкоНАТОУкраина