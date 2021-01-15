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Лукашенко про санкції з боку ЄС: клином світ на Євросоюзі не зійшовся

Мінськ, П'ятниця 15 січня 2021 14:50
Лукашенко про санкції з боку ЄС: клином світ на Євросоюзі не зійшовся
Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Игорь Литвиненко

Олександр Лукашенко заявив, що проти Білорусі розпочався третій або четвертий етап "удушення економіки". Він вважає, що Білорусі необхідно навчитися протистояти санкціям з боку Європейського союзу.

Про це повідомляє БелТА.

Лукашенко назвав санкційний тиск з боку ЄС "чисто політичними речами".

"Немає причин, ми не заслужили того, щоб проти нас вводили санкції. Нас душили і будуть душити. Ми повинні навчитися протистояти цьому. Це вже, напевно, третій або четвертий етап у задушенні економіки і нашої державності. Треба дивитися на світ ширше. Клином світ на Євросоюзі не зійшовся", - заявив Лукашенко.

Він додав, що необхідно працювати з усіма - і європейцями і американцями, тому, що "ніхто не хоче обвалу в Білорусі".

Нагадаємо, в середині грудня Європейський союз затвердив третій пакет санкцій проти режиму Лукашенка в Білорусі.

Пізніше Міністерство закордонних справ Білорусі заявило, що підготувало відповідні санкції проти ЄС.

Водночас в Україні вважають, що вводити або приєднуватися до економічних санкцій проти Білорусі недоцільно. За словами міністр закордонних справ Дмитра Кулеба, Україна не хоче "душити Білорусь санкціями".

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