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Лукашенко о российских самолетах на границе: они способны нести ядерное оружие

Автор: Александр Мороз

Лидер белорусского правящего режима Александр Лукашенко заявил, что российские бомбардировщики были привлечены к патрулированию границы с Польшей, чтобы контролировать ситуацию. Эти самолеты способны нести ядерное оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на БЕЛТА.

"Как я вчера заметил, они (Россия, - ред.) направили сюда стратегические бомбардировщики в сопровождении наших истребителей. Мы должны постоянно мониторить ситуацию на границе. Пускай пищат, кричат. Да, это бомбардировщики, которые способны нести ядерное оружие. Но у нас нет другого выхода. Мы должны видеть, что они там делают за пределами", - отметил Лукашенко.

По его словам, российские самолеты будут контролировать границу с Украиной, Польшей и странами Балтии.

Напомним, ранее сообщалось, что 10 ноября границу Беларуси с Польшей начали патрулировать российские бомбардировщики ТУ-22М3. Данные полеты будут выполняться на постоянной основе.

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