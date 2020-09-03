Лукашенко решил сменить глав Совбеза и КГБ

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял кадровые решения. Он сменил главу Совета безопасности Беларуси и председателя Комитета государственной безопасности.
Об этом сообщает Euroradio.
По данным издания, он сменил госсекретаря Совета безопасности Андрея Равкова, председатель КГБ Валерия Вакульчика и председателя Комитета государственного контроля Ивана Терцеля.
Euroradio пишет, что они, скорее всего, просто поменялись местами.
Вакульчик сменил Равкова на посту госсекретаря Совбеза, КГБ возглавил Иван Тертель.
Как известно, в Беларуси состоялись президентские выборы, на которых действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий свой пост с 1994 года, набрал 80,1% голосов. Сразу после выборов в Беларуси начались акции протеста. Часть беларусского общества не согласилась с такими итогами выборов и требует нового голосования.
Напомним, оппозиция в Беларуси заявила о "спорном" статусе правительства.
Как ранее сообщалось, что сегодня в Минск приедет премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин.