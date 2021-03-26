Лукашенко распорядился создать в Беларуси "самую лучшую" COVID-вакцину
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минздрав и Национальной академии наук страны должны разработать "самую лучшую" вакцину от коронавируса "в кратчайшие сроки".
Об этом Лукашенко сказал 26 марта на встрече с министром здравоохранения Беларуси Дмитрием Пиневичем, передает БЕЛТА.
"Отечественная вакцина - дело чести Гусакова (Владимир Гусаков - председатель президиума Национальной академии наук Беларуси, - ред.) и Пиневича, Минздрава и Национальной академии наук, в кратчайшие сроки сделать самую лучшую вакцину. Почему самую лучшую? Потому что опыт уже есть. И у россиян, и у европейцев, и у китайцев, у индийцев. Много кто уже производит эти вакцины. Мы уже кое-что знаем, мы не на голом месте это делаем", - заявил Лукашенко.
По его словам, если будет необходимо, китайская сторона готова поддержать и помочь Беларуси в этом вопросе.
"Надо встать на плечи тем, кто это уже сделал, и сделать хорошую вакцину. Если получится надежная, качественная - 98-99% гарантии - это будет прорыв. К хорошему надо стремиться", - добавил Лукашенко.
По его словам, до появления собственной вакцины в планах стоит провакцинировать практически все свое население - 60% на первом этапе. Иммунизация будет проводиться "покупной вакциной и (той, - ред.), которую произведем по российским технологиям".
Напомним, в феврале Лукашенко назвал российскую вакцину самой эффективной. По его словам, всего два-три человека из ста "могут приболеть".
Россия передала Беларуси технологии для производства вакцины против коронавируса.