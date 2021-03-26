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Лукашенко розпорядився створити в Білорусі "найкращу" COVID-вакцину

Новость на русском → Білорусь, П'ятниця 26 березня 2021 12:22
Лукашенко розпорядився створити в Білорусі "найкращу" COVID-вакцину Фото: Олександр Лукашенко і Дмитро Пиневич (president gov by)
Автор: Андрій Василюк

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що МОЗ та Національна академія наук країни повинні розробити "найкращу" вакцину від коронавірусу "в найкоротші терміни".

Про це Лукашенко сказав 26 березня на зустрічі з міністром охорони здоров'я Білорусі Дмитром Пиневичем, передає БЕЛТА.

"Вітчизняна вакцина - справа честі Гусакова (Володимир Гусаков - голова президії Національної академії наук Білорусі, - ред.) і Пиневича, МОЗу та Національної академії наук, в найкоротші терміни зробити найкращу вакцину. Чому найкращу? Тому що досвід вже є. І у росіян, і у європейців, і у китайців, в індійців. Багато хто вже робить ці вакцини. Ми вже дещо знаємо, ми не на голому місці це робимо", - заявив Лукашенко.

За його словами, якщо буде необхідно, китайська сторона готова підтримати й допомогти Білорусі в цьому питанні.

"Треба встати на плечі тим, хто це вже зробив, і зробити хорошу вакцину. Якщо вийде надійна, якісна - 98-99% гарантії - це буде прорив. До гарного треба прагнути", - додав Лукашенко.

За його словами, до появи власної вакцини в планах стоїть провакцинувати практично все своє населення - 60% на першому етапі. Імунізація буде проводитися "покупною вакциною (і тією - ред.), яку зробимо за російськими технологіями".

Нагадаємо, в лютому Лукашенко назвав російську вакцину найефективнішою. За його словами, всього дві-три людини зі ста "можуть захворіти".

Росія передала Білорусі технології для виробництва вакцини проти коронавірусу.

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