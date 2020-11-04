Лукашенко и Путин по телефону обсудили укрепление отношений и Украину

Президент России Владимир Путин и Беларуси Александр Лукашенко провели телефонный разговор. В нем они обсудили укрепление укрепление отношений между странами, а также ситуацию в мире.

Об этом собщают пресс-службы президента РФ и Беларуси.

У Лукашенко рассказали, что президенты обсуждали вопросы повестки внутри стран, а также ситуацию в мире. В частности, в США и соседей Беларуси - в Польше, Украине и Литве. Также Лукашенко попросил Путина рассмотреть вопрос о приобретении Беларусью месторождения нефти на территории РФ.

В пресс-службе Путина рассказали, что президенты обсуждали и сотрудничество стран в борьбе с коронавирусом. Отмечено, что Лукашенко и Путин приветствовали договоренность о закупке Беларусью российской вакцины от COVID.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин предлагает разрешить бывшим президентам РФ, которые покинули этот пост досрочно или в связи с истечением срока полномочий, пожизненно занимать должность сенатора. Он внес на рассмотрение Госдумы законопроект о порядке формирования Совета Федерации РФ.

Также известно, что послы Европейского союза сегодня, 4 ноября, согласовали введение санкций против непризнанного президент Беларуси Александра Лукашенко. Вместе с ним под санкции попадут 14 белорусских чиновников.