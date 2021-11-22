Лукашенко провел параллель с Путиным и назвал условие переговоров с Тихановской

В частности, он ответил на вопрос, советовал ли ему Путин, как вести себя с оппозицией.

"Слушайте, Владимир Путин мне ничего не советовал. Вот я с ним сейчас больше часа говорил, и никаких советов с его стороны я не услышал. Я могу параллель провести - вот как только Путин с Навальным сядут за стол переговоров, я мгновенно со Светланой (Тихановской, - ред.) начну вести переговоры", - отметил Лукашенко.

Он также ответил на вопрос, хочет ли он, чтобы Путин с Навальным сели за стол переговоров.

"Это его проблемы. Я в такие хотелки не играю. Для меня, если вы хотите мою точку зрения знать, Навальный - это продажный человек. И Путин с ним никогда не сядет за стол переговоров. Потому что он не оппозиционер, он предатель интересов России", - добавил Лукашенко.

Отметим, на прошлой неделе Путин призывал белорусские власти к диалогу с оппозицией.