Лукашенко просит Украину "вернуть" Родненкова и Кравцова

Белорусская сторона просит Украину "вернуть" оппозиционеров Антона Родненкова и Ивана Кравцова. Сегодня они выехали на территорию Украины.

Об этом в интервью российским СМИ заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, передает РИА Новости.

По словам Лукашенко, оппозиционерка Мария Колесникова якобы хотела выехать в Украину, однако была задержана на белорусской стороне.

"Ну а двух других товарищей (Родненков и Кравцов, - ред.), которые все-таки успели просочиться через границу, они сейчас просят у Украины вернуть", - цитируют Лукашенко российские СМИ.

Отметим, по версии белорусских силовиков, оппозиционеры якобы прорвали границу, вытолкав из машины Колесникову.

Напомним, сегодня утром представители координационного совета оппозиции Родненков и Кравцов приехали в Украину, до этого сообщалось об их похищении. Известно, что их при прохождении украинской границы никто не сопровождал. А официальный Киев не может сказать, насильно ли оппозиционеров выдворили власти Беларуси.

Замминистра внутренних дел Антон Геращенко рассказал РБК-Украина, что они уже направляются в Киев.