Лукашенко просить Україну "повернути" Родненкова і Кравцова

Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)

Білоруська сторона просить Україну "повернути" опозиціонерів Антона Родненкова та Івана Кравцова. Сьогодні вони виїхали на територію України.

Про це в інтерв'ю російським ЗМІ заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко, передає РІА Новини.

За словами Лукашенка, опозиціонерка Марія Колеснікова нібито хотіла виїхати до України, однак була затримана на білоруській стороні.

"Ну а двох інших товаришів (Родненков і Кравцов, - ред.), які все-таки встигли просочитися через кордон, вони зараз просять у України повернути", - цитують Лукашенко російські ЗМІ.

Відзначимо, за версією білоруських силовиків, опозиціонери нібито прорвали кордон, виштовхавши з машини Колеснікову.

Нагадаємо, сьогодні вранці представники координаційної ради опозиції Родненков і Кравцов приїхали до України, до цього повідомлялося про їх викрадення. Відомо, що їх при проходженні українського кордону ніхто не супроводжував. А офіційний Київ не може сказати, чи насильно опозиціонерів видворила влада Білорусі.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко розповів РБК-Україна, що вони вже прямують до Києва.