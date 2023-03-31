Лукашенко повторив ядерні погрози Кремля у бік України

"Сьогодні обидві сторони розуміють, що здобувати перемогу не можна. Тим більше, як українці вважають, що вони переможуть - це дурість, неможливо перемогти ядерну державу. Якщо російське керівництво зрозуміє, що ситуація загрожує розпадом Росії - буде застосована найстрашніша зброя. Цього не можна допустити", - заявив білоруський диктатор.

Він нафантазував, що нібито на фронті "є домовленості", а війна, яка триває - це виключно політичний конфлікт.

"Але небезпечно третє, люди, які не розуміють за що воюють, на лінії зіткнення домовляться, здаю вам інсайдерську інформацію, це вже почалося. Командири рот, взводів, комбати починають домовлятися. Доходить до того, що вони повідомляють росіянам, що ось у цьому квадраті завтра буде завдано удару - росіяни йдуть. І навпаки, росіяни повідомляють українцям, що буде завдано удару - вони йдуть", - вигадав Лукашенко.

При цьому диктатор традиційно згадав про "націоналістів та фашистів". Але вважає, що на фронті "їх уже нема, а воюють мобілізовані".

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко запропонував "обом сторонам" припинити бойові дії на території України.

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