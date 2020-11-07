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Лукашенко призвал Литву и Польшу вернуться к диалогу

Минск, Суббота 07 ноября 2020 14:32
Лукашенко призвал Литву и Польшу вернуться к диалогу
Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к руководству Литвы и Польши. Они их призывает прекратить конфронтационную риторику и вернуться к диалогу.

Об этом он заявил на выступлении перед коллективом и строителями БелАЭС, передает БелТА.

Он призвал их вместе производить электроэнергию, продавать ее, обмениваться электроэнергией.

"Я хочу еще раз обратиться (к руководству Литвы, - ред.) сегодня с этой площадки - Белорусской АЭС: давайте жить дружно. Давайте будем вместе трудиться. Наши народы когда-то были в одном государстве, нормально жили", - заявил он.

Напомним, Министерство иностранных дел Литвы направило Белоруси ноту протеста с призывом остановить запуск атомной электростанции (БелАЭС), построенной у литовской границы.

Вчера первый энергоблок Белорусской атомной электространции (АЭС) был включен в объединенную энергосистему страны.

После этого Литва прекратила импорт электричества из Беларуси через свои электросети.

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