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Лукашенко признал, что Протасевича допрашивали боевики "ЛДНР"

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Минск, Понедельник 09 августа 2021 16:23
Лукашенко признал, что Протасевича допрашивали боевики "ЛДНР" Фото: Александр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Александр Лукашенко признался, что арестованного в Беларуси оппозиционного журналиста Романа Протасевича допросили боевики ОРДЛО. По его словам, они приезжали в страну, пообщались с Протасевичем и остались удовлетворенными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Лукашенко.

"Приехали, допросили. Он пояснял. Они остались удовлетворенными", - сказал Лукашенко.

Напомним, в начале июня Лукашенко предложил "следователям" из ОРДЛО допросить Протасевича.

После этого украинский МИД предупредил Беларусь о последствиях такого поступка. Как отметили в министерстве, "Лукашенко будет больно".

Спустя две недели боевики заявил о "следственных действиях" с Протасевичем. Украина потребовала от Минска объяснений.

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Александр Лукашенко боевики ОРДЛО Роман Протасевич
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