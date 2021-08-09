Лукашенко признал, что Протасевича допрашивали боевики "ЛДНР"

Александр Лукашенко признался, что арестованного в Беларуси оппозиционного журналиста Романа Протасевича допросили боевики ОРДЛО . По его словам, они приезжали в страну, пообщались с Протасевичем и остались удовлетворенными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Лукашенко .

"Приехали, допросили. Он пояснял. Они остались удовлетворенными", - сказал Лукашенко.

Напомним, в начале июня Лукашенко предложил "следователям" из ОРДЛО допросить Протасевича.

После этого украинский МИД предупредил Беларусь о последствиях такого поступка. Как отметили в министерстве, "Лукашенко будет больно".

Спустя две недели боевики заявил о "следственных действиях" с Протасевичем. Украина потребовала от Минска объяснений.