Лукашенко визнав, що Протасевича допитували бойовики "ЛДНР"

Олександр Лукашенко зізнався, що заарештованого в Білорусі опозиційного журналіста Романа Протасевича допитали бойовики ОРДЛО . За його словами, вони приїжджали в країну, поспілкувалися з Протасевичем і залишилися задоволеними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію Лукашенко .

"Приїхали, допитали. Він пояснював. Вони залишилися задоволеними", - сказав Лукашенко.

Нагадаємо, на початку червня Лукашенко запропонував "слідчим" з ОРДЛО допитати Протасевича.

Після цього український МЗС попередило Білорусь про наслідки такого вчинку. Як зазначили в Міністерстві, "Лукашенку буде боляче".

Через два тижні бойовики заявив про "слідчі дії" з Протасевичем. Україна зажадала від Мінська пояснень.