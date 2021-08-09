Лукашенко визнав, що Протасевича допитували бойовики "ЛДНР"
Фото: Олександр Лукашенко (Getty Images)
Олександр Лукашенко зізнався, що заарештованого в Білорусі опозиційного журналіста Романа Протасевича допитали бойовики ОРДЛО. За його словами, вони приїжджали в країну, поспілкувалися з Протасевичем і залишилися задоволеними.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію Лукашенко.
"Приїхали, допитали. Він пояснював. Вони залишилися задоволеними", - сказав Лукашенко.
Нагадаємо, на початку червня Лукашенко запропонував "слідчим" з ОРДЛО допитати Протасевича.
Після цього український МЗС попередило Білорусь про наслідки такого вчинку. Як зазначили в Міністерстві, "Лукашенку буде боляче".
Через два тижні бойовики заявив про "слідчі дії" з Протасевичем. Україна зажадала від Мінська пояснень.