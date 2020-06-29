Лукашенко признал, что "дал сигнал" задержать оппонента по выборам

Президент Беларуси Александр Лукашенко признался в том, что "дал сигнал", согласно которому задержали его оппонента в президентской гонке, блогера Сергея Тихановського. Глава государства считает, что его политические конкуренты хотят расшатать ситуацию внутри страны.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Свои действия Лукашенко оправдывает тем, что его оппоненты хотят "пойти наступлением на действующую власть".

"Да, я дал сигнал по Тихановському. Я что-то не так сделал? Я волновался за свою страну, за которую я до сих пор ответственный. И я всегда буду ответственный - в любой роли", - заявил Лукашенко.

Также он добавил, что в руководстве России возможно понимают причины вокруг ситуации с дочерним банком Газпрома "Белгазпромбанком". Его главою был еще один политический оппонент президента - Виктор Бабарико, которого также задержали правоохранительные органы.

"Когда мы этот газпромовский банк прихлопнули - они все поняли... Все страдают: ах, Лукашенко посадил (Бабарико - ред.). А мы никого туда не звали, мы действуем по закону, как это было всегда", - сказал глава государства.

Лукашенко также не исключил, что его политические оппоненты могут обратиться за поддержкой к другому государству.

Отмечается, что шестые президентские выборы в Беларуси состоятся 9 августа.

Напомним, Лукашенко назвал сторонников одного из кандидатов Сергея Тихановского, которые принимали участие в массовых акциях, "ветродуями", а также заявил, что "Майданов в Беларуси не будет".

Также ранее РБК-Украина сообщало, что Департамент финансовых расследований Беларуси задержал одного из кандидатов в президенты Виктора Бабарыка.