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Лукашенко пригрозил санкциями Украине за позицию по протестам

Автор: Дмитрий Левицкий

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал украинского лидера Владимира Зеленского за позицию Киева по ситуации в Беларуси. Лукашенко также пригрозил ввести санкции против Украины.

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Об этом Лукашенко заявил на встрече с журналистами, передает российское агентство "ТАСС".

По словам Лукашенко, в ответ на позицию Украины белорусский режим может закрыть границу для ввоза товаров с Украины.

"Это позорное подыгрывание Евросоюзу и Америке. Вот, не ввели бы они санкции против нас, и Зеленский на это не пошел бы. А ввели, и он побежал следом. Это недостойная позиция", - подчеркнул он.

Напомним, Украина не признала Лукашенко президентом Беларуси после его тайной инаугурации на фоне протестов. Украина поддержала позицию ЕС, который обвиняет Лукашенко в фальсификации результатов президентских выборов.

Кроме того, недавно Беларусь закрыла границу с Украиной якобы из-за карантинных ограничений. МИД Украины изучает это решение белорусской власти, и если причины закрытия границы были политическими, ведомство готово дать ответ.

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