Лукашенко предложил возобновить учебный процесс в школах Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет о необходимости начинать учебный процесс в школах республики уже со следующей недели, не смотря на вспышку коронавируса в стране. Об этом сообщает "Белта".

Лукашенко отметил, что неделя должна уйти на "медленное втягивание детей к концу недели после Пасхи в образовательный процесс".

"Надо аккуратно смотреть за людьми и по поводу образования, школ и прочего, надо начинать учиться. Но медленно, спокойно. В деревне нет проблем (ну и надо же понимать, что мы деток кормим и все на посевной, куда девать детей). И проблем там нет. ОРВИ уже закончились", - сказал он.

Отметим, когда в Беларуси было 153 зараженных коронавирусом, Лукашенко заявлял, что страна пройшла пик эпидемии.

Напомним, Беларусь 16 апреля опередила Украину по количеству подтвержденных случаев заболевания коронавирус. Вчора у них было зарегистрировано 4204 больных коронавирусной инфекцией.

Кроме того, в Беларуси коронавирус подтвердили у более 300 медицинских работников. Наибольшее количество инфицированных коронавирусом медиков зафиксировано в Минске и Витебске.