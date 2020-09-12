ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Лукашенко предложил отвести войска от западной границы Беларуси

Автор: Дмитрий Левицкий

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко предложил Министерству обороны отвести войска от западной границы страны. Он поручил министерству оценить целесообразность пребывания войск возле границы после завершения учений НАТО.

Об этом сообщает белорусское провластное издание "БелТА".

По словам Лукашенко, страна не может без необходимости долго держать Вооруженные силы в таком количестве, как сейчас, а поскольку учения НАТО завершились, то нужно рассмотреть вопрос отвода армии от границы.

"Тем более что это недешево обходится", - добавил он.

Однако, как отметил Лукашенко, если вблизи границы Беларуси ситуация не изменилась, то власти страны будут на это реагировать.

"Словом, дальнейшие действия наших Вооруженных сил на западной границе, исходя из той ситуации, которая складывается в Польше и Литве", - подчеркнул он.

Напомним, после начала акций протеста в Беларуси, Лукашенко обвинил Литву и Польшу во вмешательстве во внутренние вопросы страны. Также Лукашенко обвинил соседей в обострении ситуации вблизи западной белорусской границы и объявил о проведении военных учений в Гродненской области.

Отметим, в конце августа белорусская армия училась отбивать наступление на территорию Гродненской области.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Александр ЛукашенкоБеларусьармияграница