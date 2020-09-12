Лукашенко предложил отвести войска от западной границы Беларуси

Фото: Александр Лукашенко (flickr.com / statephotos)

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко предложил Министерству обороны отвести войска от западной границы страны. Он поручил министерству оценить целесообразность пребывания войск возле границы после завершения учений НАТО.

Об этом сообщает белорусское провластное издание "БелТА".

По словам Лукашенко, страна не может без необходимости долго держать Вооруженные силы в таком количестве, как сейчас, а поскольку учения НАТО завершились, то нужно рассмотреть вопрос отвода армии от границы.

"Тем более что это недешево обходится", - добавил он.

Однако, как отметил Лукашенко, если вблизи границы Беларуси ситуация не изменилась, то власти страны будут на это реагировать.

"Словом, дальнейшие действия наших Вооруженных сил на западной границе, исходя из той ситуации, которая складывается в Польше и Литве", - подчеркнул он.

Напомним, после начала акций протеста в Беларуси, Лукашенко обвинил Литву и Польшу во вмешательстве во внутренние вопросы страны. Также Лукашенко обвинил соседей в обострении ситуации вблизи западной белорусской границы и объявил о проведении военных учений в Гродненской области.

Отметим, в конце августа белорусская армия училась отбивать наступление на территорию Гродненской области.