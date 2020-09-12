Лукашенко запропонував відвести війська від західного кордону Білорусі

Фото: Олександр Лукашенко (flickr.com / statephotos)

Чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко запропонував Міністерству оборони відвести війська від західного кордону країни. Він доручив міністерству оцінити доцільність перебування військ біля кордону після завершення навчань НАТО.

Про це повідомляє білоруське провладне видання "БелТА".

За словами Лукашенка, країна не може без необхідності довго тримати Збройні сили у такій кількості, як зараз, а оскільки навчання НАТО завершилися, то потрібно розглянути питання відведення армії від кордону.

"Тим більше що це недешево обходиться", - додав він.

Однак, як зазначив Лукашенко, якщо поблизу кордону Білорусі ситуація не змінилася, то влада країни буде на це реагувати.

"Словом, подальші дії наших Збройних сил на західному кордоні, виходячи з тієї ситуації, яка складається в Польщі та Литві", - наголосив він.

Нагадаємо, після початку акцій протесту в Білорусі, Лукашенко звинуватив Литву та Польщу у втручанні у внутрішні питання країни. Також Лукашенко звинуватив сусідів у загостренні ситуації поблизу західного білоруського кордону та оголосив про проведення військових навчань у Гродненській області.

Зазначимо, наприкінці серпня білоруська армія вчилася відбивати наступ на територію Гродненської області.