ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Лукашенко запропонував відвести війська від західного кордону Білорусі

Мінськ, Субота 12 вересня 2020 18:59
Лукашенко запропонував відвести війська від західного кордону Білорусі
Фото: Олександр Лукашенко (flickr.com / statephotos)
Автор: Дмитро Левицький

Чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко запропонував Міністерству оборони відвести війська від західного кордону країни. Він доручив міністерству оцінити доцільність перебування військ біля кордону після завершення навчань НАТО.

Про це повідомляє білоруське провладне видання "БелТА".

За словами Лукашенка, країна не може без необхідності довго тримати Збройні сили у такій кількості, як зараз, а оскільки навчання НАТО завершилися, то потрібно розглянути питання відведення армії від кордону.

"Тим більше що це недешево обходиться", - додав він.

Однак, як зазначив Лукашенко, якщо поблизу кордону Білорусі ситуація не змінилася, то влада країни буде на це реагувати.

"Словом, подальші дії наших Збройних сил на західному кордоні, виходячи з тієї ситуації, яка складається в Польщі та Литві", - наголосив він.

Нагадаємо, після початку акцій протесту в Білорусі, Лукашенко звинуватив Литву та Польщу у втручанні у внутрішні питання країни. Також Лукашенко звинуватив сусідів у загостренні ситуації поблизу західного білоруського кордону та оголосив про проведення військових навчань у Гродненській області.

Зазначимо, наприкінці серпня білоруська армія вчилася відбивати наступ на територію Гродненської області.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика Олександр ЛукашенкоБілорусьармиякордон
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся