Лукашенко предлагает отправлять студентов в армию во время летних каникул

Фото: Александр Лукашенко (president.gov.ua)

Таким образом в Беларуси пытаются решить проблему уклонения от армии

Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил отправлять студентов в армию на летних каникулах для решения проблемы уклонения от службы в армии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на БЕЛТА.

Во время встречи со студентами в пятницу, 19 октября, Лукашенко сказал, что, например, после первого курса им предлагается получить начальную военную подготовку. После второго они уже смогут освоить военную специальность.

"Но в зависимости от того, к чему он больше склонен и чем занимается в вузе. Если он радиоэлектроникой занимается, значит, будет С-300 осваивать", - сказал президент Беларуси.

По его мнению, таким образом студенты фактически побывают в армии, не отрываясь от учебы. Но сейчас принимать такое решение не планируется - прорабатываются различные варианты.

Напомним, недавно в Ровенской области Служба безопасности Украины одного из объединенных городских военных комиссариатов задержала на взятке руководителя подразделения.