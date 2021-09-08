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Лукашенко предлагает отказаться от приема нелегалов обратно в Беларусь

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Минск, Среда 08 сентября 2021 14:59
Лукашенко предлагает отказаться от приема нелегалов обратно в Беларусь Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

Александр Лукашенко внес в парламент Беларуси законопроект, которым предлагает приостановить действие соглашения с Евросоюзом о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения. Это соглашение обязывало Минск принимать нелегалов, которые с белорусской территории попадали в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на БЕЛТА.

Сообщается, что соглашение с ЕС определяло механизм передачи, принятия и возврата лиц, нарушивших условия въезда, пребывания и проживания. В ближайшее время соответствующие обязательства Беларуси будут заморожены.

У Лукашенко объяснили, что это решение принято якобы в соответствии с международным правом.

Отметим, реадмиссия - это согласие государства обратно принять своих граждан или иностранцев, которые находились на территории страны, которые подлежат депортации из другого государства.

Напомним, ранее Польша ввела чрезвычайное положение на границе с Беларусью, поскольку с территории этой страны идет наплыв мигрантов.

ЕС обвиняет Лукашенко в создании искусственного миграционного давления на восточной границе.

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