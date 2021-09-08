Лукашенко предлагает отказаться от приема нелегалов обратно в Беларусь

Александр Лукашенко внес в парламент Беларуси законопроект, которым предлагает приостановить действие соглашения с Евросоюзом о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения. Это соглашение обязывало Минск принимать нелегалов, которые с белорусской территории попадали в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на БЕЛТА .

Сообщается, что соглашение с ЕС определяло механизм передачи, принятия и возврата лиц, нарушивших условия въезда, пребывания и проживания. В ближайшее время соответствующие обязательства Беларуси будут заморожены.

У Лукашенко объяснили, что это решение принято якобы в соответствии с международным правом.

Отметим, реадмиссия - это согласие государства обратно принять своих граждан или иностранцев, которые находились на территории страны, которые подлежат депортации из другого государства.