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Лукашенко потребовал закрыть Беларусь для транзита товаров из Германии

Автор: РБК-Украина

Глава белорусского государства Александр Лукашенко потребовал ограничить транзит товаров из Германии. Это ответ на европейские санкции против правящего режима в Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на БЕЛТА.

По словам Лукашенко, у белорусской стороны есть опыт в ограничении иностранных компаний, в частности, Skoda и Nivea.

"Мы им сказали: ребята, спасибо, до свидания. Первое: на белорусский рынок - ни шагу, второе: через Беларусь - тоже ни шагу. Точно так надо поступить и с немцами. Пусть через Финляндию в Китай и Россию поставляют свою продукцию. Или через Украину, там хорошие дороги, пускай едут и поставляют туда", - заявил он.

Он также поручил правительству и Национальному банку присмотреться к западным компаниям, которые ведут бизнес в Беларуси.

Напомним, ранее Лукашенко поручил закрыть границу с Украиной.

Но, как заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, граница до сих пор открыта.

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