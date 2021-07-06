Лукашенко потребовал закрыть Беларусь для транзита товаров из Германии

Глава белорусского государства Александр Лукашенко потребовал ограничить транзит товаров из Германии. Это ответ на европейские санкции против правящего режима в Беларуси.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на БЕЛТА.
По словам Лукашенко, у белорусской стороны есть опыт в ограничении иностранных компаний, в частности, Skoda и Nivea.
"Мы им сказали: ребята, спасибо, до свидания. Первое: на белорусский рынок - ни шагу, второе: через Беларусь - тоже ни шагу. Точно так надо поступить и с немцами. Пусть через Финляндию в Китай и Россию поставляют свою продукцию. Или через Украину, там хорошие дороги, пускай едут и поставляют туда", - заявил он.
Он также поручил правительству и Национальному банку присмотреться к западным компаниям, которые ведут бизнес в Беларуси.
Напомним, ранее Лукашенко поручил закрыть границу с Украиной.
Но, как заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, граница до сих пор открыта.