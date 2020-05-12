Лукашенко посоветовал безработным гражданам Беларуси устроиться на "нелюбимую" работу

По мнению президента Беларуси Александра Лукашенко, в стране достаточно вакансий, а потерявшие работу из-за ситуации с коронавирусом могут заняться и "неприемлемой" и "нелюбимой" работой. Об этом сообщает БЕЛТА.

Так, у Лукашенко обсудили проект указа о социальной поддержке отдельных категорий граждан.

"Поддерживать будем тех граждан, которые сегодня нуждаются в поддержке... Это непростое время человек должен спокойно прожить, устроившись на другую работу. Может быть, не совсем приемлемую и любимую им", - отметил глава Беларуси.

По его словам, в стране был выбран такой метод борьбы с распространением коронавирусной инфекции, чтобы при сохранении жизни и здоровья людей продолжать и экономическую деятельность в государстве.

"Мы ведь не закрывали ни одно производство, ни один ресторан, ни один кинотеатр - мы вообще ничего не закрывали и никого не ограничивали. Мы просто предупредили людей: берегите себя", - подчеркнул Лукашенко.

К слову, в проекте указа речь идет о поддержке таких категорий, как многодетные семьи, люди с инвалидностью и родители, воспитывающие детей-инвалидов. Обсуждалось принятие дополнительных мер их поддержки в части пенсионного обеспечения, социальной защиты и медицинской помощи.

Напомним, по мнению Лукашенко, на данный момент ситуация в стране с коронавирусом COVID-19 терпимая.

Как писало РБК-Украина ранее, на данный момент в Беларуси почти 24 тысячи больных коронавирусом. При этом количество летальных случаев в стране составляет всего 135.

Подчеркнем, ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что темпы распространения коронавируса в Беларуси являются одними из самых быстрых в Европе. По показателю количества случаев коронавируса на 1 миллион населения Беларусь сейчас опережает все соседние страны.