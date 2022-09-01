UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Лукашенко пообещал оставить Беларусь независимой

Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Наталья Юрченко

Лидер белорусского правящего режима Александр Лукашенко пообещал, что не будет присоединять страну к России. Он заявил, что сохранит "независимость".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белту.

Лукашенко на "открытом уроке" 1 сернтября заявил, что при нем Беларусь не станет частью РФ.

"Вопрос не по адресу. При мне нет. При вас - не знаю. Не будет присоединения. Как можно предать то, что ты своими руками склеивал не одно десятилетие", - сказал Лукашенко.

При этом он признал студентов и школьников "держать страну". Лукашенко заверил, что Россия "не намерена присоединять Беларусь" и якобы рассчитывает только на сотрудничество.

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что якобы "наелся президентства" и жалеет о том, что не забрал у народа право избирать президента.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр ЛукашенкоБеларусьРоссийская Федерация