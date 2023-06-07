Лукашенко помилував колишню опозиціонерку з Росії Сапегу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "БелТА" у Telegram.

Як зазначають у пропагандистському виданні, першим про помилування Сапеги розповів губернатор Приморського краю РФ Олег Кожем'яко. Він очолив делегацію, якій передали колишню опозиціонерку.

"За нашим зверненням учора Олександр Григорович (Лукашенко - ред.) підписав указ про помилування. Думаю, що такий крок має і для тебе значення", - звернувся до помилуваної російський чиновник.

При цьому сама Сапега сльозно подякувала, що її звільнили після незаконного затримання.

"Хочеться подякувати Президенту Олександру Григоровичу Лукашенку за ту можливість, яку він мені надав, за той подарунок не тільки для мене, а й для всієї моєї родини. За можливість повернутися додому, до своєї мами, до свого батька. За те, що мені був дано другий шанс", - заявила вона.

Затримання Протасевича та Сапеги

Нагадаємо, 2021 року Протасевич і Сапега прямували з Греції до Литви. Коли літак пролітав над територією Білорусі, війська країни підняли в повітря винищувач, який змусив повітряне судно провести екстрену посадку.

Пару опозиціонерів затримали та помістили до СІЗО. Пізніше Сапегу звинуватили за семи статтями і засудили до шести років в'язниці.

Опозиціонерка вирішила піти на угоду з режимом Лукашенка та визнала свою "провину".