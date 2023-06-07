ua ru
Ср, 07 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Лукашенко помиловал бывшую оппозиционерку из России Сапегу

Новина українською →
Среда 07 июня 2023 19:29
Лукашенко помиловал бывшую оппозиционерку из России Сапегу Фото: Софию Сапегу выпустили из тюрьмы (twitter.com/belamova)
Автор: Иван Носальский

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко решил помиловать россиянку Софью Сапегу. Она была девушкой экс-главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "БелТА" в Telegram.

Как отмечают в пропагандистском издании, первым о помиловании Сапеги рассказал губернатор Приморского края РФ Олег Кожемяко. Он возглавил делегацию, которой передали бывшую оппозиционерку.

"По нашему обращению вчера Александр Григорьевич (Лукашенко - ред.) подписал указ о помиловании. Думаю, что такой шаг имеет и для тебя значение", - обратился к помилованной российский чиновник.

При этом сама Сапега слезно поблагодарила, что ее освободили после незаконного задержания.

"Хочется поблагодарить Президента Александра Григорьевича Лукашенко за ту возможность, которую он мне предоставил, за тот подарок не только для меня, но и для всей моей семьи. За возможность вернуться домой, к своей маме, к своему отцу. За то, что мне был дан второй шанс", - заявила она.

Задержание Протасевича и Сапеги

Напомним, в 2021 году Протасевич и Сапега направлялись из Греции в Литву. Когда самолет пролетал над территорией Беларуси, войска страны подняли в воздух истребитель, который принудил воздушное судно провести экстренную посадку.

Пару оппозиционеров задержали и поместили в СИЗО. Позже Сапеге предъявили обвинения по семи статьям и приговорили к шести годам тюрьмы.

Оппозиционерка решила пойти на сделку с режимом Лукашенко и признала свою "вину".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр Лукашенко Беларусь Роман Протасевич
NEWS
Корыстный нейтралитет и сомнительные идеи. На чьей стороне Индонезия в войне РФ против Украины
Корыстный нейтралитет и сомнительные идеи. На чьей стороне Индонезия в войне РФ против Украины
DAILY
Экс-посол США Уильям Тейлор: Китай может давить на Путина, чтобы он ушел из Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Экс-посол США Уильям Тейлор: Китай может давить на Путина, чтобы он ушел из Украины