Лукашенко помиловал 13 человек, совершивших преступления в интернете

В Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 13 человек, которые совершили преступления в интернете. Среди них 9 несовершеннолетних.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал ATN News.
В интервью телеканалу замглавы администрации президента Беларуси Ольга Чуприс сообщила, что Лукашенко накануне Дня Народного единства подписал указ о помиловании 13 человек.
Она не уточнила кого именно помиловали, добавив, что это люди, совершившие преступления в интернете и раскаявшиеся. При этом 9 из 13 - несовершеннолетние.
Белорусское издание "Наша Нива" отмечает, что Лукашенко списки на помилование передал предприниматель и политик Юрий Воскресенский.
При этом, по словам Чуприс, в списке не указаны критерии, по которым эти люди должны были быть помилованы, некоторые из них еще не осуждены. Она уточнила, что те, кто не написал ходатайство, не были помилованы.