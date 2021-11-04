ru ua
Чт, 04 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Лукашенко подтвердил сроки референдума по конституции Беларуси. Пройдет в феврале

Новина українською →
Минск, Четверг 04 ноября 2021 17:20
Лукашенко подтвердил сроки референдума по конституции Беларуси. Пройдет в феврале Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Александр Мороз

Лидер белорусского правящего режима Александр Лукашенко подтвердил сроки проведения референдума по конституции. Он пройдет в феврале 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление на заседании Высшего госсовета Союзного государства.

"Недавно в Российской Федерации была проведена конституционная реформа и намечены грандиозные планы переустройства и обустройства России. То же самое и Беларусь следом готовится провести конституционную реформу. Думаю, что в феврале месяце", - заявил Лукашенко.

Напомним, ранее Лукашенко говорил, что его противники предпримут очередную попытку "революции" в Беларуси, которая якобы будет приурочена к референдуму.

Отметим, он также заявлял, что после референдума по конституции может согласиться на новые выборы президента, хотя считает демократические выборы западной "подлянкой".

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр Лукашенко Беларусь Референдум
NEWS
"Красная" зона и новые COVID-сертификаты. Как может измениться карантин на следующей неделе
"Красная" зона и новые COVID-сертификаты. Как может измениться карантин на следующей неделе
DAILY
Денис Казанский: Россия не соглашается с самим фактом существования независимой Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Денис Казанский: Россия не соглашается с самим фактом существования независимой Украины