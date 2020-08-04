Лукашенко о пандемии в Беларуси: мы справились с этой бедой

Мировые игроки якобы используют пандемию как прикрытие для бесцеремонной реализации своих интересов. Пандемия обнажила все системные проблемы.

Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в послании белорусскому народу, передает издание БелТА.

Вместе с тем, он заявил, что эпидемия серьезно проверила на прочность белорусское общество.

"Основной вывод: мы выдержали этот экзамен и справились с этой бедой! Кто не слеп, это видит!", - заявил Лукашенко.

Напомним, кандидат в президенты Беларуси Андрей Дмитриев призвал расследовать действия власти во время пандемии.

До того, как в стране произошла вспышка коронавируса, беларусский президент высказывался против общенационального карантина в стране и называл ношение масок в школах глупостью.