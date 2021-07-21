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Лукашенко обвинил Европу в разжигании третьей мировой войны

Автор: Дмитрий Левицкий

Глава белорусского режима Александр Лукашенко обвинил Европу в ведении гибридной войны. Лукашенко заявил, что Европа подталкивает страны к третьей мировой войне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Лукашенко для Sky News Arabia.

"Европейцы, нацеливая гибридную войну против нас, России и даже Китая, создают не только очаг сильного напряжения, но и подталкивают к третьей мировой войне", - сказал он.

Лукашенко отметил, что подталкивают к новой мировой войне исключительно "бездумные политики" стран. Лукашенко утверждает, что эти европейские страны "не самостоятельны в своей политике" и "находятся в колониальной зависимости от США".

"Отношения США и стран Западной Европы - это отношения метрополии и колонии", - заявил глава белорусского режима.

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Александр ЛукашенкоБеларусьЕвропа