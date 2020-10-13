Лукашенко низко упал в глазах белорусов и мира, - представитель ЕС

Сегодня, 13 октября, представитель Евросоюза по иностранным делам и политики безопасности Питер Стано раскритиковал действия белорусских властей против собственного народа. Дипломат считает, что они не только потеряли свою легитимность, но и уважение населения Беларуси и международного сообщества.

Об этом Питер Стано заявил во время брифинга.

"Восприятие поведения белорусской власти уже сейчас является очень плохим вследствие того, что режим Лукашенко делает против собственного населения... Власти (Беларуси, - ред.) и президент - они уже потеряли свою легитимность, они низко упали, прежде всего в глазах собственных граждан ", - сказал он.

Также Стано добавил, что Евросоюз поддерживает законные требования белорусского народа относительно уважения фундаментальных прав человека и демократических свобод.

"Совет министров иностранных дел вчера был очень четким в том, что будет второй раунд санкций. Они являются гибким инструментом, который постоянно пересматривается. При необходимости, если это плохое поведение будет продолжаться, санкционный список будет расширен", - сказал представитель ЕС.

Напомним, в Евросоюзе приняли решение о введении санкций против президента Беларуси Александра Лукашенко.

Также РБК-Украина писало, что Министерство внутренних дел Беларуси грозит демонстрантам применением боевого оружия, поскольку протесты в стране "стали организованными и крайне радикальными".