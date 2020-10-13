Лукашенко низько впав у очах білорусів і світу, - речник ЄС

Сьогодні, 13 жовтня, речник Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Петер Стано розкритикував дії білоруської влади проти власного народу. Дипломат вважає, що вона не лише втратила свою легітимність, а й повагу населення Білорусі та міжнародного співтовариства.

Про це Петер Стано заявив під час брифінгу.

"Сприйняття поведінки білоруської влади вже зараз є дуже поганим унаслідок того, що режим Лукашенка робить проти власного населення... Влада (Білорусі, - ред.) і президент - вони вже втратили свою легітимність, вони низько впали, насамперед в очах власних громадян", - сказав він.

Також Стано додав, що Євросоюз підтримує законні вимоги білоруського народу щодо поваги до фундаментальних прав людини та демократичних свобод.

"Рада міністрів закордонних справ вчора була дуже чіткою в тому, що буде другий раунд санкцій. Вони є гнучким інструментом, який постійно переглядається. За потреби, якщо ця погана поведінка триватиме, санкційний список буде розширений", - сказав речник ЄС.

Нагадаємо, у Євросоюзі прийняли рішення про введення санкцій проти президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Також РБК-Україна писало, що Міністерство внутрішніх справ Білорусі загрожує демонстрантам застосуванням бойової зброї, оскільки протести в країні "стали організованими та вкрай радикальними".