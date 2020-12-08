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Лукашенко назвал МОК "бандой" после отстранения от Олимпийских игр

Минск, Вторник 08 декабря 2020 14:29
Лукашенко назвал МОК "бандой" после отстранения от Олимпийских игр
Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

Президент Беларуси Александр Лукашенко после решения о его отстранении от Олимпийских игр назвал "бандой" Международный олимпийский комитет. Он также может обратиться в суд.

Об этом он заявил во время визита в больницу, передает БЕЛТА.

"Надо нам обратиться в суд. Пусть Бах (Томас Бах, глава МОК, - ред.) и банда расскажут, в чем моя вина, что я свою страну защищаю?! Ну так вы меня поддерживаете в этой политике в подавляющем большинстве, и я защищаю свою страну. Я защищаю вас. За что же меня наказывать, чтобы я не принимал участия в каких-то мероприятиях", - отметил Лукашенко.

Он также добавил, что 25 лет не принимал участия в мероприятиях в рамках Олимпийских игр и не намерен ездить туда в будущем.

Напомним, ранее сообщалось, что Лукашенко отстранили от участия в Олимпийских играх. В частности, речь идет о мероприятиях, которые проводит МОК.

Также сообщалось, что Лукашенко может передать часть президентских полномочий Всебелорусскому народному собранию.

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